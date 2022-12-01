«Интер» интересуется капитаном сборной США

Итальянский «Интер» заинтересовался возможностью перехода хавбека сборной США и английского «Лидса» Тайлера Адамса, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, Адамс, являющийся капитаном сборной США, попал в сферу интересов «Интера» и клуб попытается оформить его переход в летнее трансферное окно 2023 года.

Контракт 23-летнего американца с «Лидсом» рассчитан до 2027 года. По оценке портала Transfermarkt трансферная стоимость Адамса оценивается в 17 миллионов евро.

Адамс провел в Катаре за сборную три игры, но результативными действиями не отметился.

Сборная США в 1/8 финала турнира сыграет с командой Нидерландов.