Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка»

Нападающий «Крыльев Советов Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги по итогам года, сообщается на сайте детской футбольной лиги, которая присуждает премию «Первая пятерка».
Пиняев набрал в голосовании 317 баллов и опередил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина (258 баллов) и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова (172 балла). В пятерке лучших хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко (129 баллов). Замкнул пятерку защитник «Ростова» Александр Сильянов (124 балла).
Впервые в этом премия «Первая пятерка» была разыграна среди девушек. Лучшей молодой футболисткой стала полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова.
В текущем сезоне Пиняев провел в РПЛ 11 матчей, стал автором трех забитых голов и одной результативной передачи.