Пимблетт рассказал, почему не поддерживает сборную Англии на ЧМ-2022

Боец UFC Пэдди Пимблетт заявил, что скаузеры не поддерживают сборную Англии на ЧМ-2022.

«Я не слежу за международным футболом. Я видел видео, где болельщики сборной Англии поют: «Мы ненавидим скаузеров». Так почему мы должны поддерживать Англию?» - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что национальная команда Англии на чемпионате мира-2022 в Катаре финишировала в группе B на первом месте и вышла в плей-офф мирового первенства, где сыграет со сборной Сенегала. Встреча состоится 4 декабря.