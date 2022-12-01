Мак Аллистер - о победе над Польшей: Мы снова стали той командой, которой были раньше

Полузащитник сборной Аргентины Мак Аллистер дал комментарий после победы своей команды над Польшей (2:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я счастлив, ведь это было убедительное выступление. Мы все время стремились забить. Я думаю, что мы снова стали той командой, которой были раньше», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Таким образом, сборная Аргентины набрала 6 очков, выиграла группу С и сыграет в плей-офф чемпионата мира с командой Австралии.

Сборные Польши и Мексики набрали по 4 очка. Поляки вышли по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Они сыграют со сборной Франции.