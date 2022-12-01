Президент «ПСЖ» хочет провести матч звезд мира с участием российских футболистов

Президент французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о том, что хочет провести футбольный матч с участием звезд мира ради объединения людей и пригласить к участию в нем, в том числе и российских футболистов. Об этом сообщают английские СМИ.

По данным источника, Аль-Хелаифи собирается провести кампанию под девизом «One World» (Один мир).

«Есть три игрока - Неймар, Месси, Роналду. У них миллиард подписчиков в социальных сетях. Это больше, чем у любого президента страны. Они могут донести идею объединения, дать сигнал детям, которые слушают их больше, чем своих родителей», - отметил Хелаифи.

Отвечая на вопрос про участие футболистов России, КНДР, президент «ПСЖ» отметил, что на этом матче он хотел бы видеть всех.