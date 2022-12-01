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Месси о своем рекорде в сборной Аргентины: Диего Марадона был бы рад за меня

Капитан сборной Аргентины прокомментировал свое достижение.
01 декабря 2022 15:20
автор: Александр Евграфов

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси провел 22-й матч за сборную на чемпионатах мира и стал новым рекордсменом по этому показателю, превзойдя прежнее достижение Диего Марадоны.

«Я рад, что могу ставить такие рекорды. Верю, что Диего был бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне большую любовь. Он был счастлив, когда у меня все было хорошо», - цитирует футболиста французские СМИ.

В 1/8 финала чемпионата мира в Катаре 3 декабря сборная Аргентины сыграет с командой Австралии.

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