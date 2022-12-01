Тедеев стал главным тренером сборной пути регионов на матч звезд Кубка России

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев заявлен главным тренером сборной пути регионов на матч звезд Кубка России, сообщается на сайте турнира.
Также опубликован состав сборной, в которую вошли 14 футболистов из клубов, игравших в этой части розыгрыша.
В состав команды вошли: Ковешников («Торпедо» Владимир), Маменко («Амкал»), Бабич («Темп»), Базитдинов («Текстильщик» Иваново), Великородный («Звезда» Санкт-Петербург), Марухин («Акрон»), Нахушев («СтавропольАгроСоюз»), Никитин («Уфа»), Поликарпов («Сахалинец»), Гасилин («Амкал»), Кудряшов («Томь»), Лопатин («Динамо» Брянск), Наговицын («Зенит» Ижевск), Тигиев («СтавропольАгроСоюз»).
Матч звезд Кубка России между командами Пути регионов и Пути РПЛ состоится 3 декабря. Игра пройдет в формате 5х5, два тайма по по 15 минут.
После матча состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.