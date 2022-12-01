Тедеев стал главным тренером сборной пути регионов на матч звезд Кубка России

Месси и Левандовски идут дальше, Щенсны — герой, но как же жалко Мексику! Сумасшедшая развязка в группе С на ЧМ-2022

Сборная Аргентины, несмотря на не забитый Лионелем Месси пенальти, победила со счетом 2:0 поляков, которые также вышли в 1/8 финала - так как мексиканцы, разбазарив уйму голевых моментов, не смогли добиться нужного преимущества в параллельном матче против Саудовской Аравии (2:1).