«Ювентус» отреагировал на обвинения прокуратуры Турина

Туринский «Ювентус» отреагировал на появившуюся ранее информацию, что прокуратура Турина предъявила обвинение в адрес экс-руководства клуба.

«Ювентус» по‑прежнему убежден, что всегда действовал правильно, и намерен отстаивать свои доводы и отстаивать свои корпоративные, экономические и спортивные интересы», - говорится на официальном сайте «старой синьоры»

Напомним, что под следствием находятся бывший президент клуба Андреа Аньелли, а также Павел Недвед и Маурицио Арривабене.

Ранее функционеры туринского клуба в полном составе приняли решение сложить свои полномочия и уйти в отставку.