World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валерий Газзаев: Пиняев станет большим футболистом европейского уровня

Известный российский тренер Валерий Газзаев считает Сергея Пиняева самым перспективным игроком среди молодежи. Футболист одержал победу в премии «Первая пятёрка».
01 декабря 2022 16:09

«Пиняева можно смело назвать самым талантливым молодым игроком. Он демонстрирует не по годам зрелый футбол. Сергей очень хорошо оснащён технически, у него хорошо развита культура паса, индивидуальные возможности, обыгрыш, скорость. Единственное, чего ему не хватает — это функциональной готовности.

Хочется пожелать ему, чтобы он правильно развивался и никогда не останавливался на достигнутом. Если всё будет идти так, как нужно, то Пиняев станет большим футболистом европейского уровня. У него всё для этого есть», — сказал Газзаев «Чемпионату».

Это интересно:
Гарет Бэйл может покинуть «Лос-Анджелес» этой зимой
Футболист представляет североамериканский клуб с 2022 года.
01.12.2022 16:36
Футбол
Артур Григорьянц о конфликте «Спартака» с «Зенитом»: Футболисты извинялись за то, что произошло
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, как игроки игроки «Зенита» и «Спартака» принесли извинения за драку, которая произошла в очном матче 6-го раунда Кубка России.
01.12.2022 16:31
Футбол
КДК дисквалифицировал шесть футболистов «Спартака» и «Зенита» за драку на шесть матчей
В лучшем случае выйти на поле в кубковых матчей они смогут только в финальном матче розыгрыша.
01.12.2022 16:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Юрий Семин: У Пиняева есть изюминка
Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему Сергей Пиняев достоин победы в премии «Первая пятёрка».
01.12.2022 16:17
Футбол
Валерий Газзаев: Пиняев станет большим футболистом европейского уровня
Известный российский тренер Валерий Газзаев считает Сергея Пиняева самым перспективным игроком среди молодежи. Футболист одержал победу в премии «Первая пятёрка».
01.12.2022 16:09
Футбол
Анзор Кавазашвили: Я политику убираю. Молодец вратарь Польши!
Советский вратарь Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера сборной Польши Войцеха Щенсны.
01.12.2022 15:59
Футбол
«Ювентус» отреагировал на обвинения прокуратуры Турина
Клуб выступил с официальным обращением.
01.12.2022 15:59
Футбол
Тедеев стал главным тренером сборной пути регионов на матч звезд Кубка России
Стал известен также состав команды.
01.12.2022 15:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Валерий Кечинов: Польша незаслуженно вышла из группы
Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал итоговое положение в группе С чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В 1/8 финала вышли сборные Аргентины и Польши. Команды Мексики и Саудовской Аравии покидают турнир.
01.12.2022 15:52
Футбол
Итальянская прокуратура предъявила обвинения экс-руководителям «Ювентуса»
01.12.2022 15:45
Футбол
Исмаилов — Шлеменко, Фьюри — Чисора и другие главные бои декабря-2022
«Плеймейкер» представляет наиболее ожидаемые поединки, которые заинтересуют всех поклонников ММА и профессионального бокса в декабре 2022 года.
«Бельгийцы поедут домой, Испания станет первой в группе». Прогноз Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Хорватия - Бельгия, Канада - Марокко, Япония - Испания, Коста-Рика - Германия.
Чавес забил сумасшедший штрафной, но не спас мексиканцев! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Месси и Левандовски идут дальше, Щенсны — герой, но как же жалко Мексику! Сумасшедшая развязка в группе С на ЧМ-2022
Сборная Аргентины, несмотря на не забитый Лионелем Месси пенальти, победила со счетом 2:0 поляков, которые также вышли в 1/8 финала - так как мексиканцы, разбазарив уйму голевых моментов, не смогли добиться нужного преимущества в параллельном матче против Саудовской Аравии (2:1).
Строгая, но справедливая! Что за дама станет первым в истории главным арбитром матча чемпионата мира
Француженка Стефани Фраппар 1 декабря будет судить матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе Е между Германией и Коста-Рикой. Это первый случай в истории, когда подобной чести удостаивается женщина.
Хорватия – Бельгия, Канада – Марокко, Япония – Испания, Коста-Рика – Германия: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах E и F 01.12.2022
1 декабря пройдут матчи 3-го тура в группах E и F чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
По лекалам Хиддинка! Как дерзкая Австралия победила скучную Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Сборная Австралии сенсационно заняла второе место в группе D чемпионата мира благодаря победе над Данией (1:0) и вышла в 1/8 финала вместе с французами, которые в параллельном матче уступили тунисцам (0:1).
«Пуля» с Урала, танцующий грек и новый «летун» Мишина. Пять открытий Гран-при России-2022
Хит-парад новых звезд нашей «фигурки», которые зажглись в только что завершившейся серии турниров.
В одном корейском голе от доезда на экспрессе с коэффициентом 10 201! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Станет ли Роналду «саудитом»? Похоже, полмиллиарда евро заставят Криштиану завязать с серьезным футболом
Как уверяет испанская Marca, саудовский клуб «Аль-Наср» практически договорился о подписании контракта с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика