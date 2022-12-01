Валерий Газзаев: Пиняев станет большим футболистом европейского уровня

«Пиняева можно смело назвать самым талантливым молодым игроком. Он демонстрирует не по годам зрелый футбол. Сергей очень хорошо оснащён технически, у него хорошо развита культура паса, индивидуальные возможности, обыгрыш, скорость. Единственное, чего ему не хватает — это функциональной готовности.

Хочется пожелать ему, чтобы он правильно развивался и никогда не останавливался на достигнутом. Если всё будет идти так, как нужно, то Пиняев станет большим футболистом европейского уровня. У него всё для этого есть», — сказал Газзаев «Чемпионату».