КДК дисквалифицировал шесть футболистов «Спартака» и «Зенита» за драку на шесть матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел эпизод с дракой, вспыхнувшей в матче 27 ноября «Зенит» - «Спартак» в Санкт-Петербурге, и принял ряд решений, сообщается на сайте РФС.

Футболисты «Зенита» Малком, Родриго, Барриос и футболисты «Спартака» Селихов, Николсон, Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России каждый. В лучшем случае, если обе команды дойдут до этой стадии, выйти на поле они смогут только в финальном матче розыгрыша.

Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. Также еще по 50 тысяч рублей клубы заплатят за задержку начала матча («Спартак») и за скандирование зрителями ненормативной лексики («Зенит»).

Помимо этого, «Зенит» оштрафован на 30 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий.

КДК РФС не стал применять к тренеру ФК «Спартак» Владимиру Слишковичу дополнительную дисквалификацию помимо автоматической.

«Зенит» и «Спартак» встречались в рамках 6-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России в Санкт-Петербурге. В основное время была зафиксирована ничья – 0:0, а в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2 выиграли хозяева поля. «Спартак» занял первое место в группе и вышел в следующий круг через путь РПЛ, «Зенит» с третьего места отправился в нижнюю часть плей-офф, в путь регионов.