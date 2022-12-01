Промес, Пиняев, Сутормин вошли в сборную пути РПЛ на матч звезд ФОНБЕТ Кубка России

Опубликован список сборной пути РПЛ на матч звезд Кубка России, сообщается на сайте турнира.
В состав команды вошли: Ташаев, Карапузов, Садулав (все «Ахмат»), Худяков, Игнатьев (оба «Локомотив»), Сорокин («Краснодар»), Коваленко, Пиняев ( оба «Крылья Советов»), Миронов («Ростов»), Нетфуллин («Торпедо»), Промес, Мелешин (оба «Спартак»), Сутормин («Зенит»), Ивахнов («Факел»), Игнатьев («Локомотив»), Каштанов («Урал»), Сулейманов («Пари НН»).
Главным тренером команды заявлен Валерий Газзаев.
Матч звезд Кубка России между командами Пути регионов и Пути РПЛ состоится 3 декабря. Игра пройдет в формате 5х5, два тайма по по 15 минут.
После матча состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.
источник: «Советский спорт»