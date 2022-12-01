«ПСЖ» предложит Месси новый контракт после ЧМ-2022

Французский «ПСЖ» готовит предложение о продлении контракта нападающему команды Лионелю Месси. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что аргентинский форвард был уведомлен о том, что по окончании чемпионата мира-2022 в Катаре ему будет официально предложено пролонгировать истекающее детом 2023 года соглашение.

Напомним, что Месси перебрался в столичный клуб в августе 2021 года из испанской «Барселоны» на правах свободного агента. С тех пор он провел за парижан 53 матча, забил 23 мяча и отдал 29 результативных передач.