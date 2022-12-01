«Рома» может столкнуться с трудностями при продаже Шомуродова

Итальянская «Рома» может столкнуться с трудностями при продаже нападающего команды Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что римляне пока не получили ни одного предложения по покупке 27-летнего узбекистанца.

Действующее соглашение игрока с «волчицей» рассчитано до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.

Напомним, что форвард перебрался в «Рому» из «Дженоа» в августе 2021 года за 18 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 48 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.