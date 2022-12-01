Сборные Хорватии и Бельгии не открыли счет в первом тайме

В матче действующих вице-чемпионов мира и бронзовых призеров сборных Хорватии и Бельгии после первого тайма нулевая ничья.

Бельгийцы больше владели мячом (53-47), но хорватские футболисты чаще били по воротам – 6 ударов против 5 у бельгийцев. Однако в створ ни один из 11 ударов обеих команд не попал.

На 17-й минуте британский судья Тейлор назначил пенальти в ворота бельгийской команды, но до этого система видеопомощи арбитру зафиксировала очень незначительный офсайд со стороны хорватов, и пенальти был отменен.

Ничейный результат устраивает сборную Хорватии, выводя ее в плей-офф, а вот бельгийцы могут выбыть из борьбы. В параллельном матче сборная Марокко выигрывает у канадцев, и в случае победы выйдет на чистое первое место в группе.