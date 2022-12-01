Деклан Райс намекнул на желание покинуть клуб «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс рассказал о желании бороться за крупные трофеи и играть в Лиге чемпионов.

«У нас есть только одна карьера. И в конце этого пути хотелось бы оглянуться на нее и увидеть, какие титулы я завоевал и в каких важных играх принимал участие», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что действующее соглашение хавбека с «молотобойцами» рассчитано до лета 2024 года с опцией продления на еще один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

К слову, Райс является воспитанником академии «Вест Хэма». Всего за основной состав он провел 215 матчей, забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.