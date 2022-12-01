Тренер Португалии Сантуш рассказал, сможет ли Роналду принять участие в матче с Южной Кореей

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, сможет ли нападающий команды Криштиану Роналду принять участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Южной Кореи.

«Я думаю, что шансы 50 на 50, сыграет он или нет, посмотрим. Это будет зависеть от того, будет ли он тренироваться сегодня и как все пройдет», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 2 декабря, в Аль-Райяне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Аргентины Факундо Тельо. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

К слову, Португалия с шестью очками обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства.