Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Марокко оказалась сильнее национальной команды Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу африканцев.

В составе победителей отличились Хаким Зиеш (4-я минута) и Юссеф Эн-Несири (23-я). Также один мяч в свои ворота отправил Наиф Агуэрд (40-я).

Таким образом, команда Валида Реграгуи с семью очками финишировала на первом месте квартета F и вышла в 1/8 финала мирового первенства, где со вторым местом группы E. Подопечные Джона Хердмана остановились на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.