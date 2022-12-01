Сборная Хорватии сыграла вничью с Бельгией и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Сборная Хорватии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграла вничью с Бельгией.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 5 очков и вышла со второго места в 1/8 чемпионата мира в Катаре, где сыграет с командой, занявшей первое место группы Е.

Сборная Бельгии с 4 очками осталась третьей в квартете F и покинула турнир.

Чемпионат мира

Группа F

3-й тур

Хорватия - Бельгия - 0:0

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич (Маер, 90), Брозович, Перишич, Крамарич (Пашалич, 64), Ливая (Петкович, 64).

Бельгия: Куртуа, Менье (Азар, 87), Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Дендонкер (Тилеманс, 72), Витцель, де Брюйне, Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссард (Азар, 59).

Предупреждение: Дендонкер, 66.