Сборная Хорватии сыграла вничью с Бельгией и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Сборная Хорватии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграла вничью с Бельгией.
Таким образом, сборная Хорватии набрала 5 очков и вышла со второго места в 1/8 чемпионата мира в Катаре, где сыграет с командой, занявшей первое место группы Е.
Сборная Бельгии с 4 очками осталась третьей в квартете F и покинула турнир.
Чемпионат мира
Группа F
3-й тур
Хорватия - Бельгия - 0:0
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич (Маер, 90), Брозович, Перишич, Крамарич (Пашалич, 64), Ливая (Петкович, 64).
Бельгия: Куртуа, Менье (Азар, 87), Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Дендонкер (Тилеманс, 72), Витцель, де Брюйне, Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссард (Азар, 59).
Предупреждение: Дендонкер, 66.