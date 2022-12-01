Заурбек Плиев прокомментировал свой уход из «Уфы»

Экс-защитник «Уфы» Заурбек Плиев высказался по поводу своего ухода из башкирского клуба.

Ранее в СМИ появилась новость, что 31-летний игрок и уфимская команда расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

– Изначально у меня был контракт до 1 декабря 2022 года. Проблем никаких нет, все хорошо. Жду новостей по поводу новой команды, дальше продолжу играть. Точно знаю, что не в «Уфе», – сказал Плиев в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что Плиев выступал за «Уфу» с сентября этого года. Всего за клуб он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями.