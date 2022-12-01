Адабайор считает, что Сербия может победить Швейцарию и выйти в плей-офф чемпионата мира-2022

Экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор сделал прогноз на решающий матч в группе G между Сербией и Швейцарией.

«Сербия сыграла вничью с Камеруном - 3:3 после того, как повела 2:1 в первом тайме. Теперь им нужно обыграть Швейцарию, если сербы хотят пройти в следующий раунд. Сербия выглядела лучше, но упустила преимущество в 2 гола. Нас ждет тяжелый матч, в котором победят сербы», - приводит слова Адебайора Telecom Asia Sport.

Матч Сербия - Швейцария пройдет 2 декабря в Дохе на стадионе «974» и начнется в 22:00 по Москве.