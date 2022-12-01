Хакими признан лучшим игроком матча Канада - Марокко на ЧМ-2022

Сборная Марокко оказалась сильнее национальной команды Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу африканцев.

Пресс-служба ФИФА сообщает, что лучшим игроком матча признан защитник марокканцев Ашраф Хакими, который отметился результативной передачей.

Команда Валида Реграгуи с семью очками финишировала на первом месте квартета F и вышла в 1/8 финала мирового первенства, где со вторым местом группы E. Подопечные Джона Хердмана остановились на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.