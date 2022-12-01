Мартинес покидает пост главного тренера сборной Бельгии

Роберто Мартинес объявил, что уходит с поста главного тренера сборной Бельгии.

Напомним, что команда Мартинеса не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв третье место в группе F.

«Это была моя последняя игра в качестве тренера сборной. Это эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и персоналом. Я все равно собирался уйти. Что бы ни случилось. Даже если бы мы стали чемпионами мира. Я принял это решение незадолго до турнира», - сказал журналистам Мартинес.

Напомним, что 49-летний специалист возглавил сборную Бельгии в 2016 году и привел ее к бронзовым медалям чемпионата мира в России, на следующем крупном турнире Евро-2020 «красные дьяволы» остановились на стадии 1/4 финала.