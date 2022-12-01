Сборная Германии объявила стартовый состав на матч с Коста-Рикой на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Хансом-Дитером Фликом определился со стартовым составом на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против национальной команды Коста-Рики.

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Зюле, Сане, Гюндоган.

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре (Катар). Игру обслужит бригада арбитров во главе с представительницей Франции Стефани Фраппар. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

К слову, после двух туров Германия с одним очком располагается на четвертой позиции турнирной таблицы квартета E. Коста-Рика находится на третьей строчке, имея в своем активе три очка.