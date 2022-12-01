Модрич после матча с Бельгией назвал Хорватию топ-командой

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич дал комментарий после матча с Бельгией (0:0) в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Сегодня мы показали, что являемся топ-командой и способны противостоять кому угодно. Нашим соперникам в плей-офф просто не будет», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Команда Златко Далича набрала пять очков и вышла со второго места в 1/8 чемпионата мира в Катаре, где сыграет с командой, занявшей первое место в группе Е.

Сборная Бельгии с 4 очками осталась третьей в квартете F и покинула турнир.