«Давайте сделаем больше!». Роналду обратился к фанатам перед матчем с Кореей

Криштиану Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2022.

«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов. Давайте сделаем больше! Вперед, Португалия!», - написал форвард в своих соцсетях.

Напомним, Португалия с шестью очками возглавляет турнирную таблицу своей группы после побед над командами Ганы (3:2) и Уругвая (2:0).

Победа в матче с Кореей принесет команде Фернанду Сантуша первое место в квартете.