Далич о матче с Бельгией: VAR рисует линии как угодно

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022, в котором его команда сыграла вничью с Бельгией.

«Я ожидал войны, Бельгия не могла сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм. У нас отобрали чистый пенальти, VAR снова против нас, линии рисуют как угодно. Но нас это не сломило, мы ожидали, что у Бельгии будут возможности. Нам повезло», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0. В первом тайме хорваты получили право на 11-метровый, однако непосредственно перед ударом Луки Модрича с «точки» ВАР подсказал главному арбитру, что перед нарушением правил хорватский футболист оказался в офсайде.

В итоге команда Далича вышла в 1/8 финала со второго места в группе.