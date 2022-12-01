Точилин не говорил с руководством «Сочи» о своем будущем

Александр Точилин, занимавший в «Сочи» до зимней паузы пост главного тренера, рассказал о том, каким видит свое будущее.

«Пока не разговаривал о своем будущем. На сегодняшний момент я в отпуске, как и вся команда. Чтобы принять решение, надо со всеми переговорить. Сейчас мое желание – отдохнуть от первой части сезона. Выйдем из отпуска – тогда переговорим», - приводит слова Точилина «РБ-Спорт».

«Сочи» вылетел из ФОНБЕТ Кубка России и занимает в РПЛ девятое место, набрав в 17 матчах 25 очков.