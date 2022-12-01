Модрич доволен результатом матча с Бельгией на ЧМ в Катаре

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 против Бельгии.

«Мы рады, что вышли из группы, последние два матча мы провели достойно. Сегодняшним результатом я вполне доволен. Да, у соперников тоже были моменты, они могли забить, но мы не отсиживались в обороне, у нас была возможность раньше решить все вопросы. Сегодня мы доказали, что можем соперничать со всеми и способны противостоять кому угодно», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0. В первом тайме хорваты получили право на 11-метровый, однако непосредственно перед ударом Луки Модрича с «точки» ВАР подсказал главному арбитру, что перед нарушением правил хорватский футболист оказался в офсайде.

В итоге команда Далича вышла в 1/8 финала со второго места в группе.