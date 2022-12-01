Гвардиол прокомментировал слухи о переходе в «Челси»: Никогда не знаешь наверняка

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны лондонского «Челси».

«Я не в курсе. Вы знаете, что произошло за последние несколько месяцев. Мой агент позаботится об этом, и затем мы посмотрим, как будут обстоять дела. Прямо сейчас я счастлив в «Лейпциге». Но никогда не знаешь наверняка. В жизни происходит всякое, но прямо сейчас я собираюсь остаться в клубе и выступать за него.

Конечно, «Челси» - большой клуб, и, кто знает, может быть, однажды я буду там. Действительно приятно читать подобные вещи», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, в настоящее время хорват защищает цвета немецкого «Лейпцига».

Сегодня сборная под руководством Златко Далича сыграла вничью с Бельгией (0:0) и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 со второго места в группе.