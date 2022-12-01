Япония сенсационно обыграла Испанию на ЧМ-2022 и вышла в 1/8 финала с первого места в группе

В матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Японии одержала сенсационную победу над Испанией.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу японцев, в составе которых отличились Рицу Доан и Ао Танака. Испанцы ответили голом Альваро Мораты.

Таким образом, Япония набрала шесть очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе. В первой стадии плей-офф азиатская команда сыграет с Хорватией.

Испанцы с четырьмя очками опустились на вторую позицию. В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике встретятся с командой Марокко.

ЧМ-2022

Групповой этап, 3-й тур

Япония - Испания - 2:1 (0:1)

Голы: Доан, 48; Танака, 51 - Мората, 11.

Предупреждения: Итакура, 39; Танигути, 44; Есида, 45.