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Япония сенсационно обыграла Испанию на ЧМ-2022 и вышла в 1/8 финала с первого места в группе

Команда Луиса Энрике чудом сохранила вторую строчку.
01 декабря 2022 23:55
автор: Александр Шульгин

В матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Японии одержала сенсационную победу над Испанией.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу японцев, в составе которых отличились Рицу Доан и Ао Танака. Испанцы ответили голом Альваро Мораты.

Таким образом, Япония набрала шесть очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе. В первой стадии плей-офф азиатская команда сыграет с Хорватией.

Испанцы с четырьмя очками опустились на вторую позицию. В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике встретятся с командой Марокко.

ЧМ-2022
Групповой этап, 3-й тур
Япония - Испания - 2:1 (0:1)
Голы: Доан, 48; Танака, 51 - Мората, 11.
Предупреждения: Итакура, 39; Танигути, 44; Есида, 45.

источник: «Советский спорт»
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