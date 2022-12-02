«Очень плохо». Швайнштайгер разочарован вылетом Германии с ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.

«Матч с Коста-Рикой? Это было очень, очень плохо. У нас есть только один игрок в обороне, который играет на высоком уровне. И это Антонио Рюдигер. Остальные играют на нормальном уровне для Бундеслиги. Мы должны вернуться к хорошей защите», - приводит слова ветерана немецкая пресса.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2, однако уступила второе место в группе Испании по дополнительным показателям.

Четыре года назад на турнире в России немцы также не смогли преодолеть групповой этап.