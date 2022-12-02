Австралиец Дегенек объяснил, за счет чего его команда может обыграть Аргентину в 1/8 финала ЧМ

Защитник сборной Австралии Милош Дегенек поделился ожиданиями от противостояния своей команды со сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Это будет тяжелый матч. Вы можете сказать, что это просто матч 11 на 11. Но это не так. Нет 11 Месси, он такой единственный. Мы знаем, что весь их состав - это звезды. На скамейке сидят звезды.

Мне всегда нравился Месси. Я считаю его лучшим футболистом в истории. Я не думаю, что играть против него - это честь. Потому что он просто человек, такой же, как мы все. Честь - играть в плей-офф чемпионата мира.

Думаю, Месси полон мотивации выиграть турнир, ведь это последний его чемпионат мира. К сожалению, я его большой поклонник, но хотел бы выиграть больше чемпионатов мира, чем это сделает он», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, аргентинцы вышли в плей-офф с первого места в группе, австралийцы в своей заняли второе. Обе команды набрали по шесть очков.