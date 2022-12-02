Саудовский клуб «Аль Хиляль» намерен побороться за Роналду

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии намерен побороться за подписание контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает итальянский журналист Фабрисио Романо.

По информации источника к агенту Роналдо уже обращались представители «Аль-Хиляла» с гарантией того, что руководство клуба сделает предложение португальцу. Но сам клуб не может подписать игроков в январе, поэтому переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что другой саудовский клуб «Аль-Насср» предложил Роналду контракт на 2,5 года общей стоимостью в 500 миллионов евро.

После расторжения в ноябре контракта с «Манчестер Юнайтед» Роналду находится в данное время в статусе свободного агента.