Алексей Сафонов: Томск - футбольный город, профессиональную команду нужно сохранить

Футбольный агент Алексей Сафонов, который в былые годы помогал «Томи», считает, что Томске футбольный город.

- Там скопились большие долги перед футболистами, и местный губернатор решил профессиональный клуб вообще ликвидировать, - поясняет Алексей Сафонов. – Я сейчас никакого отношения к «Томи» не имею, просто у меня особое отношение к этому клубу и к этому городу. Я дважды помогал в разные годы создавать здесь команду. В «Томи» играло много моих ребят: Климов, Сабитов. Дзюба, Медведев, Кудряшов, Иванов, Серега Рыжиков. Валерия Непомнящего я привозил в Томск.

У нас как бывает: если губернатор любит футбол, в городе есть команда, не любит – местная команда выживает с трудом.

Обращаюсь к местным властям: Томск футбольный город, профессиональную команду нужно сохранить обязательно. Там потрясающие, преданные болельщики. Тем более, в Томске больше нет никаких профессиональных клубов – хоккейного, баскетбольного.