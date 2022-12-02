Защитник сборной Германии Рюдигер: Нам не хватило жадности побед и чего-то грязного

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира в Катаре.

« Мы вернулись к тому, откуда начинали, это суровая реальность. У нас есть много таланта, это красиво и здорово. Но есть нечто еще из чего состоит успех. Это жадность побед, это что-то грязное. – нам это не хватило. Мы очень и очень уважаемая команда», - цитирует Рюдигера журналист Хоу с своих социальных сетях.

Сборная Германии на групповом этапе выиграла у команды Коста-Рики (4:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и проиграла японским футболистам – 1:2. Четырех набранных очков не хватило для выхода в плей-офф.

Сборная Германии второй чемпионат мира подряд не может выйти из группы.