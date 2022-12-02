Япония и Испания договорились о продлении сотрудничества

Японская футбольная ассоциация (JFA) и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте японской организации.

Документ подписан главами двух федераций Тасимой Кодзо и Луисом Рубиалесом. Церемония подписания состоялась 1 декабря в Дохе перед матчем между двумя сборными.

Первое соглашение между двумя федерациями было подписано еще в январе 2010 года. Партнерство осуществляется на различных уровнях.

В четверг сборная Японии выиграла у команды Испании (2:1) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира с первого места в группе. Испанцы вышли в плей-офф со второго места, оставив за бортом плей-офф четырехкратных чемпионов мира, сборную Германии.