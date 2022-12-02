Полузащитник «Краснодара» Сперцян отказался от перехода в «Фиорентину»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался от перехода в итальянскую «Фиорентину», предложение от которой поступило в летнее трансферное окно, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, руководство клуба обратилось к представителям Сперцяна, но получило отказ. До конкретных переговоров и предложений дело не дошло. Как отмечает источник, Сперцян полностью сосредоточен на своем выступлении за «Краснодар» и хочет помочь команде подняться выше в турнирной таблице.

Сперцян в этом сезоне сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, является автором десяти голов и шести результативных передач.

«Краснодар» после 17 туров набрал 25 очков и занимает восьмое место в Российской премьер-лиге.