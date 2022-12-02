World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Полузащитник «Краснодара» Сперцян отказался от перехода в «Фиорентину»

Футболист мог перейти в итальянский чемпионат в летнее трансферное окно.
02 декабря 2022 14:11

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался от перехода в итальянскую «Фиорентину», предложение от которой поступило в летнее трансферное окно, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, руководство клуба обратилось к представителям Сперцяна, но получило отказ. До конкретных переговоров и предложений дело не дошло. Как отмечает источник, Сперцян полностью сосредоточен на своем выступлении за «Краснодар» и хочет помочь команде подняться выше в турнирной таблице.

Сперцян в этом сезоне сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, является автором десяти голов и шести результативных передач.

«Краснодар» после 17 туров набрал 25 очков и занимает восьмое место в Российской премьер-лиге.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Сергей Силкин: У многих молодых футболистов голова набекрень
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка». Также он выразился, что футболист не должен останавливаться.
02.12.2022 14:14
Футбол
Дмитрий Селюк: Германия должна подать на ФИФА в суд
Главные события вчерашнего дня на ЧМ в Катаре – вылет Бельгии, и особенно – Германии. Наш эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк, считает, что немцы вылетели из-за судейской ошибки в матче Испания – Япония. 
02.12.2022 14:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Полузащитник «Краснодара» Сперцян отказался от перехода в «Фиорентину»
Футболист мог перейти в итальянский чемпионат в летнее трансферное окно.
02.12.2022 14:11
Футбол
Япония и Испания договорились о продлении сотрудничества
Футбольные ассоциации двух стран подписали соглашение перед игрой на чемпионате мира.
02.12.2022 14:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник сборной Германии Рюдигер: Нам не хватило жадности побед и чего-то грязного
Футболист прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира в Катаре.
02.12.2022 13:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
Алексей Сафонов: Томск - футбольный город, профессиональную команду нужно сохранить
Алексей Сафонов: Томск - футбольный город, профессиональную команду нужно сохранить
Пока идет ЧМ в Катаре, в Томске хотят ликвидировать профессиональную команду.
02.12.2022 13:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
Саудовский клуб «Аль Хиляль» намерен побороться за Роналду
Однако клуб сможет подписать португальца только летом.
02.12.2022 12:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
Австралиец Дегенек объяснил, за счет чего его команда может обыграть Аргентину в 1/8 финала ЧМ
Футболист является поклонником таланта Лионеля Месси.
02.12.2022 10:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер сборной Хорватии заявил, что его команда была великолепна в битве с Бельгией
«Шашечные» удержали нулевую ничью и вышли в плей-офф ЧМ-2022
02.12.2022 10:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Очень плохо». Швайнштайгер разочарован вылетом Германии с ЧМ-2022
Немцы проваливаются на втором мундиале подряд.
02.12.2022 09:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Провал Германии — не сенсация, а система». Непомнящий — о вылете немцев с ЧМ-2022
Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационной развязке в группе Е, из которой в плей-офф вышли Япония и Испания, но не Германия.
«Не хватило российского газа?» Что говорят о фиаско сборной Германии на ЧМ-2022
Вылет немцев с ЧМ-2022 после группового этапа вызвал бурную реакцию.
Сразу два рекорда от Капризова! Как русский лидер «Миннесоты» обыграл Макдэвида и компанию (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова принесли «дикарям» волевую победу над «Эдмонтоном» (5:3) в матче чемпионата НХЛ.
Как Роналду «воровал» голы у коллег. Его попытка сделать это в Катаре — далеко не первая
В матче Южная Корея - Португалия в рамках 3-го тура ЧМ-2022 Криштиану Роналду может забить очередной мяч за сборную. Однако до сих пор не утихают споры о записанном на Бруну Фернандеша голе в ворота уругвайцев, который Роналду считает своим.
Танака забивает «мяч-фантом» испанцам и хоронит немцев! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Как Германия покинула ЧМ-2022, Испания чуть не проследовала за ней, а Япония стала первой! Безумная развязка в группе Е
В 3-м туре чемпионата мира немцы одержали волевую победу над Коста-Рикой (4:2), но остались без путевки в плей-офф, так как испанцы в параллельном матче, ведя в счете, уступили Японии (1:2).
Гана – Уругвай, Южная Корея – Португалия, Сербия – Швейцария, Камерун – Бразилия: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 02.12.2022
2 декабря завершится групповой этап ЧМ-2022, и мы узнаем последних участников плей-офф. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в квартетах G и H.
Футбольный бог отвернулся от «дьяволов»! Как Лукаку запорол кучу моментов, а Бельгия не победила Хорватию и покинула ЧМ-2022
В 3-м туре группы F бельгийцы не смогли забить хорватам (0:0), которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира вместе с марокканцами, обыгравшими в параллельном матче Канаду (2:1).
«Ганцы победят Уругвай, камерунцы могут отобрать очки у Бразилии». Прогнозы Бояринцева на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах H и G: Южная Корея – Португалия, Гана – Уругвай, Камерун – Бразилия, Сербия – Швейцария.
«Теперь «Спартак» может выпускать Абаскаля в атаку». Мостовой — о санкциях по итогам кубкового побоища в Санкт-Петербурге
Бывший лидер «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение КДК дисквалифицировать на шесть матчей зенитовцев Малкома, Барриоса и Родригао, а также спартаковцев Соболева, Николсона и Селихова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика