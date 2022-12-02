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Дмитрий Селюк: Германия должна подать на ФИФА в суд

Главные события вчерашнего дня на ЧМ в Катаре – вылет Бельгии, и особенно – Германии. Наш эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк, считает, что немцы вылетели из-за судейской ошибки в матче Испания – Япония. 
02 декабря 2022 14:12
автор: Юрий Волохов

- Как же жалко немцев!

- Жалко, конечно. Чемпионат без сборной Германии какой-то неполноценный.

И отдельно хочу сказать про второй гол японцев - мяч вышел на переделы поля. И из-за этого сборная Германии вылетела. Федерация футбола должна подать в суд на ФИФА, конечно, никто их не вернет на чемпионат, но хотя бы получат большую компенсацию.

ФИФА сколько говорила, что это будет самый технологичный чемпионат мира, никаких судейских ошибок больше не будет И, что мы видим – ляп за ляпом.

источник: «Советский спорт»
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