Сергей Силкин: У многих молодых футболистов голова набекрень

«Считаю, что Пиняева заслуженно признали лучшим молодым игроков РПЛ. Конечно, он один из самых перспективных футболистов России. Нужно не останавливаться на том, чего он достиг и развивать себя — тогда он может превратиться в отличного футболиста.Но очень много молодых ребят пропадало и пропадает, потому что голова набекрень: почувствовали вкус денег — жизнь удалась. Надо стремиться к большему», — сказал Силкин «Чемпионату».18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов).