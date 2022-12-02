Сергей Пиняев: С «Манчестер Юнайтед» мы на связи

— Самое неожиданное сообщение, которое ты получил после травмы?

— И сообщений, и звонков было очень много: от друзей, родителей, футболистов, тренеров. Леонид Слуцкий звонил! Многое сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — обеспечил мне лучший уход и лечение, которое только могло быть.

— В «Манчестер Юнайтед» были в курсе твоего состояния?

— Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда — он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья.

— Вы с ним на связи?

— Пишем друг другу по праздникам, поздравляем, — заявил Пиняев в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне 18-летний Сергей Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро. Пиняев дважды проходил стажировку в английском «Манчестер Юнайтед».