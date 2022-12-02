Сборной Германии в Катаре посоветовали забрать свои флаги

Катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби пошутил над вылетом сборной Германии с чемпионата мира в Катаре.

В своем аккаунте в социальных сетях, он выложил фотографию футболистов сборной Германии перед матчем с Японии. Тогда немецкие футболисты закрыли рты в знак протеста против запрета со стороны ФИФА капитанских повязок OneLove и символики ЛГБТ.

«Не забудьте свои флаги», - написал Аль-Кааби.

Сборная Германии проиграла Японии 1:2.

Ранее сообщалось, что прилет сборной Германии в Катар также сопровождался скандалом из-за ЛГБТ-символики, нанесенной на самолет.