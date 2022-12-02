«Атлетико» интересуется вратарем «Бенфики» Влаходимосом

Испанский «Атлетико» заинтересован в переходе вратаря португальской «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, сообщают испанские СМИ.

Клуб рассматривает вариант перехода в связи с тем, что основной вратарь «Атлетико» словенец Ян Облако может покинуть команду. Влаходимос провел в составе «Бенфики» в этом сезоне 13 матчей, и в девяти сыграл на ноль, позволив своей команде закрепиться в лидерах чемпионата Португалии.

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, заработав 24 очка после 14 встреч. У лидера Ла Лиги «Барселоны» — 37 очков.