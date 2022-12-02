Ельцин Техеда: В сборной я редко забиваю

«Я был очень счастлив забить такой команде, как Германия. Особенно потому, что в сборной я редко забиваю. Германия — чемпионы мира – 2014, забивать им было одно удовольствие.

Хотелось бы сыграть на четвёртом ЧМ подряд. Я усердно работаю и тщательно за собой слежу ради этого. Надеюсь, бог поможет мне это сделать!

Что думаю о сборной России? У вас отличная команда с замечательными игроками.

Кто выиграет этот чемпионат мира? Мне очень нравятся Франция и Бразилия. Надеюсь, одна из этих команд» — передаёт слова Техеды «Чемпионат».