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Ельцин Техеда: В сборной я редко забиваю

Коста-риканский полузащитник Ельцин Техеда оценил свою игру в сборной. Также футболист выделил, что испытывает радость от забитого гола в ворота команды Германии (2:4) на чемпионате мира в Катаре.
02 декабря 2022 14:50

«Я был очень счастлив забить такой команде, как Германия. Особенно потому, что в сборной я редко забиваю. Германия — чемпионы мира – 2014, забивать им было одно удовольствие.

Хотелось бы сыграть на четвёртом ЧМ подряд. Я усердно работаю и тщательно за собой слежу ради этого. Надеюсь, бог поможет мне это сделать!

Что думаю о сборной России? У вас отличная команда с замечательными игроками.

Кто выиграет этот чемпионат мира? Мне очень нравятся Франция и Бразилия. Надеюсь, одна из этих команд» — передаёт слова Техеды «Чемпионат».

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