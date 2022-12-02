В ФИФА поддержали решение судей назначить пенальти в ворота сборной Польши в игре с Аргентиной

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала решение судьи Маккели о назначении пенальти за фол вратаря сборной Польши Войцеха Щенсны на нападающем Аргентины Лионеле Месси в матче групповой стадии ЧМ-2022 (0:2). Об этом сообщают британские СМИ.

После просмотра видеоповтора инцидента, когда Щесны попал рукой в лицо Месси в борьбе за мяч в воздухе, судья принял решение назначить пенальти.

По данным источника, в ФИФА и коллегии судей рассмотрели эпизод и признали, что решение о назначении 11-метрового удара было верным.

Стоит отметить, что Месси не реализовал назначенный пенальти.

Сборные Польши и Аргентины вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Аргентинцы сыграют с австралийцами 3 декабря, а польские футболисты сыграют днем позже встретятся с действующими чемпионами мира, французами.