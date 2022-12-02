Ван Гал заявил, что сборная Нидерландов сделает все необходимое для победы над США на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал дал комментарий в преддверии матча против команды США в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«США - команда, у которой много сил. Их игроки тратят много энергии за матч. Но мы сделаем все возможное, чтобы их обыграть», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что встреча между командами состоится завтра, 2 декабря, в Дохе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Бразилии Вилтоном Сампайо. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.