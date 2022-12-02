Неймар, скорее всего, пропустит матч сборной Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар, скорее всего, пропустит игру 1/8 финала своей команды, сообщают бразильские СМИ.

По данным источника, футболист не восстановился после травмы голеностопа, полученной в матче сборной Сербии. При этом рассматривается вариант. Что Неймар может попасть в заявку команды, но на поле не выйти.

Более вероятно, что он выйдет на поле в четвертьфинальном матче сборной Бразилии, если команда выйдет в эту стадию турнира.

Сборная Бразилии, выиграв два первых матча на групповом этапе, лидирует в группе G с шестью очками. В пятницу бразильцы сыграют со сборной Камеруна. Начало матча в 22:00 по московскому времени.