Спортдиректор «Боруссии» заявил, что клуб не собирается делать скидку «Ливерпулю» на Беллингема

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер отреагировал на информацию об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику команды Джуду Беллингему.

«Конечно, мы с огромной симпатией относимся к «Ливерпулю».Это мой любимый клуб в АПЛ. Но не ждите, что мы будем делать «Ливерпулю» подарки», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что Беллингем выступает за дортмундцев с июля прошлого года. Всего в составе «шмелей» он провел 102 матча, забил 14 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.