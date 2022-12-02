Сборные Уругвая и Ганы объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Тренерские штабы сборных Уругвая и Ганы определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Уругвай: Рочет, Коатес Нион, Варела, Хименес, Оливера, Арраскаета, Бенедетти, Бентанкур, Вальверде, Пельистри, Нуньес, Суарес.

Гана: Ати-Зиги, Баба, Амарти, Салису, Сейду, Абдул Самед, Парти, Кудус, Андре Айю, Джордан Айю, Иньяки Уильямс.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Германии Даниэлем Зибертом.

К слову, после двух туров команда Диего Альфонсо с одним очком располагается на четвертой строчке турнирной таблицы квартета H. Подопечные Отто Аддо находятся на второй строчке, имея в своем активе три очка.