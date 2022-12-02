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Роналду и Витинья выйдут в стартовом составе сборной Португалии на матч с Кореей

Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
02 декабря 2022 16:58
автор: Александр Евграфов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре и выйдет на поле в стартовом составе. Сборная Португалии и Южной Кореи опубликовали стартовые составы.

Сборная Португалии: Кошта, Далот, Пепе, Канселу, А. Силва, Витинья, Жоау Мариу, Невеш, Матеуш, Роналду, Орта.

Сборная Южной Кореи: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Чо Гю Сон, Ли Чжа Сун, Ким Мун Хван, Ли Кан Ин, Ким Юн Гвон, Квон Кен Вон.

Встречу будет судить аргентинская бригада судей во главе с Факундо Тельо. Ему будут помогать Эсекьель Браиловский и Габриэль Чаде.

Сборная Португалии обеспечила себе выход в 1/8 финала, победив в двух предыдущих играх. У сборной Южной Кореи – 1 очко и команда занимает третье место. Занимающая второе место Гана (3 очка) и Уругвай (1 очко), замыкающий турнирную таблицу, встретятся в параллельном матче.

Матч начнется в 18 часов по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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