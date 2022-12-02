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Ракитич считает, что сборная Хорватии должна оплатить Лукаку месячный отпуск

Накануне бельгийский форвард упустил несколько стопроцентных моментов в матче с «шашечными» (0:0).
02 декабря 2022 17:16

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитиц после матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Бельгии (0:0) высказался о упущенным возможностях забить нападающего «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

«Вперед, Лукаку! Мы должны оплатить ему месяц отпуска в Сплите», - написал хавбек в соцсетях.

Команда Златко Далича набрала пять очков и вышла со второго места в 1/8 чемпионата мира в Катаре, где сыграет с национальной командой Японии. Встреча состоится 5 декабря.

Сборная Бельгии с 4 очками осталась третьей в квартете F и покинула турнир.

Это интересно:
Ракитич считает, что сборная Хорватии должна оплатить Лукаку месячный отпуск
Накануне бельгийский форвард упустил несколько стопроцентных моментов в матче с «шашечными» (0:0).
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